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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 23,00 22,20 3,60 Enka İnşaat 6,78 6,63 2,26 ...

06.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:56Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 12 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ülker Bisküvi23,0022,203,60
Enka İnşaat6,786,632,26
İskenderun Demir Çelik7,357,202,08
Koza Altın75,0073,651,83
Ereğli Demir Çelik8,908,751,71
MLP Sağlık18,0417,821,23
Bim Mağazalar52,8052,201,15
Anadolu Efes23,2022,941,13
Netaş Telekom.13,9513,801,09
Ford Otosan77,1076,500,78
Mavi Giyim54,1053,900,37
Türk Traktör59,0058,850,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 20:19:43