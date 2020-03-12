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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,51 3,99 13,03 Deva Holding 10,63 9,94 6,94 Alkim...

12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 3 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı İlaç4,513,9913,03
Deva Holding10,639,946,94
Alkim Kimya47,2046,401,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi

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