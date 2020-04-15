Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 28,86 26,24 9,98 Tat Gıda 7,30 6,64 9,94 Ülker...
15.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:46
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|28,86
|26,24
|9,98
|Tat Gıda
|7,30
|6,64
|9,94
|Ülker Bisküvi
|23,42
|21,98
|6,55
|Hektaş
|10,89
|10,35
|5,22
|Anadolu Grubu Holding
|15,80
|15,06
|4,91
|Kerevitaş Gıda
|3,67
|3,50
|4,86
|Bizim Mağazaları
|11,93
|11,38
|4,83
|Şok Marketler
|9,80
|9,36
|4,70
|Bim Mağazalar
|54,15
|51,85
|4,44
|İskenderun Demir Çelik
|6,68
|6,60
|1,21
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|7,83
|1,02
|Vestel
|11,30
|11,25
|0,44
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|19,07
|19,06
|0,05
Kaynak: AA
Etiketler: MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Tat Gıda, Ekonomi