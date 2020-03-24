Borsada düşen hisse senedi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Turkcell oldu.
24.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:06
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Turkcell oldu.
Turkcell hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Turkcell hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Düşen hisse senedi
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|13,30
|13,39
|-0,67
Kaynak: AA
Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi