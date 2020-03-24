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Borsada düşen hisse senedi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Turkcell oldu.

24.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:06
Borsada düşen hisse senedi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Turkcell oldu.
Turkcell hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Düşen hisse senedi Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turkcell13,3013,39-0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

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