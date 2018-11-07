Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|3,04
|3,80
|-20,00
|MLP Sağlık
|13,05
|13,91
|-6,18
| Coca Cola İçecek
|29,32
|30,44
|-3,68
| Tekfen Holding
|22,62
|23,38
|-3,25
|Turkcell
|11,72
|11,97
|-2,09
|Arçelik
|16,25
|16,58
|-1,99
|Enerjisa Enerji
|4,95
|5,05
|-1,98
| Borusan Mannesmann
|8,72
|8,89
|-1,91
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|9,31
|-1,72
|Net Holding
|2,09
|2,12
|-1,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,43
|3,46
|-0,87
| Alarko GMYO
|54,75
|55,20
|-0,82
| Galatasaray Sportif
|1,25
|1,26
|-0,79
|Koç Holding
|15,53
|15,65
|-0,77
| İskenderun Demir Çelik
|6,91
|6,96
|-0,72
| Koza Madencilik
|5,66
|5,69
|-0,53
|Anadolu Efes
|19,90
|20,00
|-0,50
| Sasa Polyester
|8,78
|8,82
|-0,45
|Koza Altın
|48,84
|49,00
|-0,33
|Türk Traktör
|36,50
|36,60
|-0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Coca Cola,Borsa İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:40