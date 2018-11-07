07 Kasım 2018, 18:40
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,04 3,80 -20,00 MLP Sağlık 13,05 13,91 -6,18 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 3,04 3,80 -20,00
MLP Sağlık 13,05 13,91 -6,18
Coca Cola İçecek 29,32 30,44 -3,68
Tekfen Holding 22,62 23,38 -3,25
Turkcell 11,72 11,97 -2,09
Arçelik 16,25 16,58 -1,99
Enerjisa Enerji 4,95 5,05 -1,98
Borusan Mannesmann 8,72 8,89 -1,91
Ereğli Demir Çelik 9,15 9,31 -1,72
Net Holding 2,09 2,12 -1,42
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,43 3,46 -0,87
Alarko GMYO 54,75 55,20 -0,82
Galatasaray Sportif 1,25 1,26 -0,79
Koç Holding 15,53 15,65 -0,77
İskenderun Demir Çelik 6,91 6,96 -0,72
Koza Madencilik 5,66 5,69 -0,53
Anadolu Efes 19,90 20,00 -0,50
Sasa Polyester 8,78 8,82 -0,45
Koza Altın 48,84 49,00 -0,33
Türk Traktör 36,50 36,60 -0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Coca Cola,Borsa İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:40