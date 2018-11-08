08 Kasım 2018, 18:48
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 2,23 2,57 -13,23 Çemaş Döküm 2,73 3,04 -10,20 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gentaş 2,23 2,57 -13,23
Çemaş Döküm 2,73 3,04 -10,20
Tüpraş 125,60 137,50 -8,65
İhlas Holding 0,29 0,31 -6,45
Türk Hava Yolları 14,65 15,59 -6,03
Netaş Telekom. 7,07 7,50 -5,73
Kardemir (D) 2,88 3,04 -5,26
Gersan Elektrik 3,12 3,27 -4,59
İş Bankası (C) 4,06 4,25 -4,47
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,28 3,43 -4,37
Pegasus 22,22 23,08 -3,73
Koza Altın 47,04 48,84 -3,69
Eczacıbaşı İlaç 2,96 3,07 -3,58
Vestel 6,78 7,02 -3,42
Yapı ve Kredi Bank. 1,70 1,76 -3,41
Emlak Konut GMYO 1,70 1,76 -3,41
Yataş 3,97 4,11 -3,41
TAV Havalimanları 23,22 24,02 -3,33
Sasa Polyester 8,49 8,78 -3,30
Petkim 4,98 5,15 -3,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
08 Kasım 2018 Perşembe 18:48