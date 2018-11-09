Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Aksa Enerji
|3,24
|4,04
|-19,80
|Vestel
|6,45
|6,78
|-4,87
| Tofaş Oto. Fab.
|18,54
|19,47
|-4,78
|Kartonsan
|325,00
|341,00
|-4,69
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,30
|10,75
|-4,19
|Tüpraş
|120,70
|125,60
|-3,90
| Doğuş Otomotiv
|4,61
|4,79
|-3,76
| Ford Otosan
|56,65
|58,75
|-3,57
| Fenerbahçe Futbol
|7,34
|7,59
|-3,29
|Türk Traktör
|35,00
|36,10
|-3,05
| Migros Ticaret
|15,64
|16,13
|-3,04
| Borusan Mannesmann
|8,58
|8,84
|-2,94
|MLP Sağlık
|12,75
|13,13
|-2,89
|Gözde Girişim
|2,36
|2,43
|-2,88
|Türk Telekom
|3,74
|3,85
|-2,86
|Aksa
|8,82
|9,07
|-2,76
|TAV Havalimanları
|22,58
|23,22
|-2,76
|Hektaş
|9,24
|9,50
|-2,74
|Doğan Holding
|1,14
|1,17
|-2,56
|Deva Holding
|3,50
|3,59
|-2,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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