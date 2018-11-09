09 Kasım 2018, 18:47
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 3,24 4,04 -19,80 Vestel 6,45 6,78 -4,87 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 3,24 4,04 -19,80
Vestel 6,45 6,78 -4,87
Tofaş Oto. Fab. 18,54 19,47 -4,78
Kartonsan 325,00 341,00 -4,69
Kordsa Teknik Tekstil 10,30 10,75 -4,19
Tüpraş 120,70 125,60 -3,90
Doğuş Otomotiv 4,61 4,79 -3,76
Ford Otosan 56,65 58,75 -3,57
Fenerbahçe Futbol 7,34 7,59 -3,29
Türk Traktör 35,00 36,10 -3,05
Migros Ticaret 15,64 16,13 -3,04
Borusan Mannesmann 8,58 8,84 -2,94
MLP Sağlık 12,75 13,13 -2,89
Gözde Girişim 2,36 2,43 -2,88
Türk Telekom 3,74 3,85 -2,86
Aksa 8,82 9,07 -2,76
TAV Havalimanları 22,58 23,22 -2,76
Hektaş 9,24 9,50 -2,74
Doğan Holding 1,14 1,17 -2,56
Deva Holding 3,50 3,59 -2,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Aksa Enerji,Borsa İstanbul,Aksa
09 Kasım 2018 Cuma 18:47