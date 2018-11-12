Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|15,37
|16,38
|-6,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|1,69
|-5,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|3,20
|-5,31
|Anel Elektrik
|1,79
|1,89
|-5,29
|Borusan Mannesmann
|8,14
|8,58
|-5,13
|Odaş Elektrik
|2,60
|2,73
|-4,76
|Ereğli Demir Çelik
|8,68
|9,10
|-4,62
|Tofaş Oto. Fab.
|17,69
|18,54
|-4,58
|Aksa
|8,42
|8,82
|-4,54
|Ford Otosan
|54,10
|56,65
|-4,50
|Migros Ticaret
|14,96
|15,64
|-4,35
|Halkbank
|6,95
|7,26
|-4,27
|Kardemir (D)
|2,79
|2,91
|-4,12
|MLP Sağlık
|12,23
|12,75
|-4,08
|Deva Holding
|3,36
|3,50
|-4,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,06
|7,34
|-3,81
|Bera Holding
|1,57
|1,63
|-3,68
|Koç Holding
|14,82
|15,38
|-3,64
|Doğuş Otomotiv
|4,45
|4,61
|-3,47
|Sabancı Holding
|7,34
|7,60
|-3,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Beşiktaş,Borsa İstanbul,Futbol
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:42