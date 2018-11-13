Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|10,34
|10,71
|-3,45
| İhlas Holding
|0,29
|0,30
|-3,33
| Aksa Enerji
|3,15
|3,25
|-3,08
|Odaş Elektrik
|2,54
|2,60
|-2,31
|MLP Sağlık
|11,95
|12,23
|-2,29
|İttifak Holding
|3,90
|3,96
|-1,52
|Net Holding
|2,10
|2,13
|-1,41
| Bim Mağazalar
|80,45
|81,50
|-1,29
| Migros Ticaret
|14,77
|14,96
|-1,27
|İş GMYO
|0,86
|0,87
|-1,15
| Doğuş Otomotiv
|4,40
|4,45
|-1,12
|Ülker Bisküvi
|15,20
|15,37
|-1,11
| Kardemir (D)
|2,77
|2,79
|-0,72
|Gersan Elektrik
|3,32
|3,34
|-0,60
|Soda Sanayii
|7,32
|7,36
|-0,54
| Alarko Holding
|1,95
|1,96
|-0,51
| Coca Cola İçecek
|27,76
|27,90
|-0,50
|Alarko GMYO
|53,45
|53,70
|-0,47
| Afyon Çimento
|4,53
|4,55
|-0,44
|Enerjisa Enerji
|4,80
|4,82
|-0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İhlas Holding,Borsa İstanbul