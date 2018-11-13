13 Kasım 2018, 18:45
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,34 10,71 -3,45 İhlas Holding 0,29 0,30 -3,33...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şok Marketler 10,34 10,71 -3,45
İhlas Holding 0,29 0,30 -3,33
Aksa Enerji 3,15 3,25 -3,08
Odaş Elektrik 2,54 2,60 -2,31
MLP Sağlık 11,95 12,23 -2,29
İttifak Holding 3,90 3,96 -1,52
Net Holding 2,10 2,13 -1,41
Bim Mağazalar 80,45 81,50 -1,29
Migros Ticaret 14,77 14,96 -1,27
İş GMYO 0,86 0,87 -1,15
Doğuş Otomotiv 4,40 4,45 -1,12
Ülker Bisküvi 15,20 15,37 -1,11
Kardemir (D) 2,77 2,79 -0,72
Gersan Elektrik 3,32 3,34 -0,60
Soda Sanayii 7,32 7,36 -0,54
Alarko Holding 1,95 1,96 -0,51
Coca Cola İçecek 27,76 27,90 -0,50
Alarko GMYO 53,45 53,70 -0,47
Afyon Çimento 4,53 4,55 -0,44
Enerjisa Enerji 4,80 4,82 -0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) İhlas Holding,Borsa İstanbul
13 Kasım 2018 Salı 18:45