15 Kasım 2018, 18:41
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,10 2,36 -11,02 Zorlu Enerji 1,19 1,24 -4,03 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,10 2,36 -11,02
Zorlu Enerji 1,19 1,24 -4,03
Gözde Girişim 2,73 2,84 -3,87
Ereğli Demir Çelik 8,82 9,03 -2,33
Halkbank 7,09 7,25 -2,21
Polisan Holding 6,11 6,24 -2,08
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 2,98 -2,01
Anadolu Cam 3,03 3,09 -1,94
Tekfen Holding 22,24 22,66 -1,85
Gersan Elektrik 3,18 3,24 -1,85
Garanti Bankası 7,82 7,96 -1,76
Karsan Otomotiv 1,28 1,30 -1,54
Gentaş 2,12 2,15 -1,40
Akbank 7,20 7,30 -1,37
TAV Havalimanları 23,52 23,84 -1,34
Alarko GMYO 51,80 52,50 -1,33
T.S.K.B. 0,75 0,76 -1,32
Yapı ve Kredi Bank. 1,63 1,65 -1,21
Şok Marketler 9,83 9,95 -1,21
Global Yat. Holding 2,53 2,56 -1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Zorlu Grubu,Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 18:41