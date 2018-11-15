Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|2,10
|2,36
|-11,02
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,24
|-4,03
|Gözde Girişim
|2,73
|2,84
|-3,87
|Ereğli Demir Çelik
|8,82
|9,03
|-2,33
|Halkbank
|7,09
|7,25
|-2,21
|Polisan Holding
|6,11
|6,24
|-2,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,92
|2,98
|-2,01
|Anadolu Cam
|3,03
|3,09
|-1,94
|Tekfen Holding
|22,24
|22,66
|-1,85
|Gersan Elektrik
|3,18
|3,24
|-1,85
|Garanti Bankası
|7,82
|7,96
|-1,76
|Karsan Otomotiv
|1,28
|1,30
|-1,54
|Gentaş
|2,12
|2,15
|-1,40
|Akbank
|7,20
|7,30
|-1,37
|TAV Havalimanları
|23,52
|23,84
|-1,34
|Alarko GMYO
|51,80
|52,50
|-1,33
|T.S.K.B.
|0,75
|0,76
|-1,32
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,63
|1,65
|-1,21
|Şok Marketler
|9,83
|9,95
|-1,21
|Global Yat. Holding
|2,53
|2,56
|-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Zorlu Grubu,Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 18:41