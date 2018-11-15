Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,10 2,36 -11,02 Zorlu Enerji 1,19 1,24 -4,03 Gözde Girişim 2,73 2,84 -3,87 Ereğli Demir Çelik 8,82 9,03 -2,33 Halkbank 7,09 7,25 -2,21 Polisan Holding 6,11 6,24 -2,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 2,98 -2,01 Anadolu Cam 3,03 3,09 -1,94 Tekfen Holding 22,24 22,66 -1,85 Gersan Elektrik 3,18 3,24 -1,85 Garanti Bankası 7,82 7,96 -1,76 Karsan Otomotiv 1,28 1,30 -1,54 Gentaş 2,12 2,15 -1,40 Akbank 7,20 7,30 -1,37 TAV Havalimanları 23,52 23,84 -1,34 Alarko GMYO 51,80 52,50 -1,33 T.S.K.B. 0,75 0,76 -1,32 Yapı ve Kredi Bank. 1,63 1,65 -1,21 Şok Marketler 9,83 9,95 -1,21 Global Yat. Holding 2,53 2,56 -1,17

15 Kasım 2018 Perşembe 18:41



15 Kasım 2018 Perşembe 18:41

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)