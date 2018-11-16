16 Kasım 2018, 18:43
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 7,56 8,06 -6,20 İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 7,56 8,06 -6,20
İş Fin.Kir. 3,16 3,31 -4,53
Anadolu Cam 2,93 3,03 -3,30
Net Holding 2,08 2,13 -2,35
Türk Telekom 3,76 3,85 -2,34
Soda Sanayii 6,84 7,00 -2,29
Aselsan 27,22 27,82 -2,16
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 2,92 -2,05
Göltaş Çimento 36,54 37,24 -1,88
Alarko GMYO 50,85 51,80 -1,83
Gözde Girişim 2,68 2,73 -1,83
Yataş 3,93 4,00 -1,75
Trakya Cam 3,10 3,15 -1,59
Türk Hava Yolları 15,97 16,18 -1,30
İpek Doğal Enerji 5,21 5,27 -1,14
Coca Cola İçecek 28,28 28,60 -1,12
Anel Elektrik 1,79 1,81 -1,10
Çemtaş 6,72 6,79 -1,03
Tofaş Oto. Fab. 17,05 17,22 -0,99
Park Elek.Madencilik 2,47 2,49 -0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Industrial and Commercial Bank of China,Borsa İstanbul
16 Kasım 2018 Cuma 18:43