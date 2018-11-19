19 Kasım 2018, 18:37
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,84 4,07 -5,65 Arçelik 15,39 15,90 -3,21 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,84 4,07 -5,65
Arçelik 15,39 15,90 -3,21
Çemaş Döküm 2,05 2,10 -2,38
MLP Sağlık 11,57 11,82 -2,12
Özak GMYO 2,36 2,41 -2,07
Alarko GMYO 49,82 50,85 -2,03
Bera Holding 1,64 1,67 -1,80
GSD Holding 0,74 0,75 -1,33
Çemtaş 6,64 6,72 -1,19
Ege Endüstri 380,00 384,50 -1,17
Aksa 8,51 8,60 -1,05
Aselsan 26,94 27,22 -1,03
Ereğli Demir Çelik 8,76 8,85 -1,02
Coca Cola İçecek 28,06 28,28 -0,78
Kordsa Teknik Tekstil 10,08 10,14 -0,59
Anel Elektrik 1,78 1,79 -0,56
Tofaş Oto. Fab. 16,97 17,05 -0,47
Ford Otosan 53,90 54,10 -0,37
Anadolu Cam 2,92 2,93 -0,34
Eczacıbaşı Yatırım 7,08 7,10 -0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) İttifak Holding,Borsa İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:37