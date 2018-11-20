20 Kasım 2018, 18:43
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,58 2,98 -13,42 Kardemir (D) 2,58 2,79 -7,53 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,58 2,98 -13,42
Kardemir (D) 2,58 2,79 -7,53
Metro Holding 0,79 0,85 -7,06
Tekfen Holding 21,16 22,60 -6,37
İttifak Holding 3,60 3,84 -6,25
Ereğli Demir Çelik 8,23 8,76 -6,05
İhlas Gayrimenkul 1,25 1,33 -6,02
TAV Havalimanları 24,52 26,06 -5,91
Doğan Holding 1,16 1,22 -4,92
Tat Gıda 3,68 3,87 -4,91
Kordsa Teknik Tekstil 9,59 10,08 -4,86
Vestel 6,05 6,34 -4,57
Yataş 3,78 3,96 -4,55
Turkcell 11,55 12,09 -4,47
Migros Ticaret 14,20 14,85 -4,38
Sabancı Holding 7,49 7,82 -4,22
İskenderun Demir Çelik 6,55 6,83 -4,10
GSD Holding 0,71 0,74 -4,05
Pegasus 22,60 23,54 -3,99
Tofaş Oto. Fab. 16,30 16,97 -3,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul,Demir Çelik
20 Kasım 2018 Salı 18:43