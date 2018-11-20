Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,58
|2,98
|-13,42
| Kardemir (D)
|2,58
|2,79
|-7,53
|Metro Holding
|0,79
|0,85
|-7,06
| Tekfen Holding
|21,16
|22,60
|-6,37
|İttifak Holding
|3,60
|3,84
|-6,25
|Ereğli Demir Çelik
|8,23
|8,76
|-6,05
| İhlas Gayrimenkul
|1,25
|1,33
|-6,02
|TAV Havalimanları
|24,52
|26,06
|-5,91
|Doğan Holding
|1,16
|1,22
|-4,92
| Tat Gıda
|3,68
|3,87
|-4,91
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,59
|10,08
|-4,86
|Vestel
|6,05
|6,34
|-4,57
|Yataş
|3,78
|3,96
|-4,55
|Turkcell
|11,55
|12,09
|-4,47
| Migros Ticaret
|14,20
|14,85
|-4,38
|Sabancı Holding
|7,49
|7,82
|-4,22
| İskenderun Demir Çelik
|6,55
|6,83
|-4,10
|GSD Holding
|0,71
|0,74
|-4,05
|Pegasus
|22,60
|23,54
|-3,99
| Tofaş Oto. Fab.
|16,30
|16,97
|-3,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul,Demir Çelik