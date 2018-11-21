21 Kasım 2018, 18:34
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 6,06 6,49 -6,63 Aksa Enerji 2,95 3,05 -3,28 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 6,06 6,49 -6,63
Aksa Enerji 2,95 3,05 -3,28
Gentaş 2,06 2,12 -2,83
Şişe Cam 4,89 5,02 -2,59
TAV Havalimanları 23,92 24,52 -2,45
Coca Cola İçecek 27,40 28,00 -2,14
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,23 3,30 -2,12
Göltaş Çimento 35,64 36,36 -1,98
Özak GMYO 2,29 2,33 -1,72
Gözde Girişim 2,74 2,77 -1,08
Fenerbahçe Futbol 6,83 6,90 -1,01
Çemaş Döküm 1,99 2,01 -1,00
Deva Holding 3,33 3,36 -0,89
Doğan Holding 1,15 1,16 -0,86
Karsan Otomotiv 1,29 1,30 -0,77
İskenderun Demir Çelik 6,50 6,55 -0,76
Borusan Mannesmann 7,95 8,01 -0,75
Eczacıbaşı İlaç 2,87 2,89 -0,69
Koç Holding 14,35 14,45 -0,69
Tekfen Holding 21,02 21,16 -0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:34