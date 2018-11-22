Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|6,94
|7,54
|-7,96
|İpek Doğal Enerji
|5,76
|6,15
|-6,34
|Koza Altın
|51,00
|53,60
|-4,85
|İş Fin.Kir.
|3,26
|3,40
|-4,12
|Şekerbank
|1,18
|1,23
|-4,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|3,23
|-3,72
| ICBC Turkey Bank
|9,10
|9,42
|-3,40
| İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
| İskenderun Demir Çelik
|6,34
|6,50
|-2,46
|Çemtaş
|6,54
|6,70
|-2,39
|Bera Holding
|1,67
|1,71
|-2,34
| Kardemir (D)
|2,55
|2,61
|-2,30
|Otokar
|81,25
|83,00
|-2,11
| Tekfen Holding
|20,58
|21,02
|-2,09
| Borusan Mannesmann
|7,80
|7,95
|-1,89
|Anadolu Efes
|20,30
|20,68
|-1,84
|Arçelik
|15,13
|15,40
|-1,75
| Aksa Enerji
|2,90
|2,95
|-1,69
|Koç Holding
|14,12
|14,35
|-1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|1,27
|-1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza,Borsa İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 18:44