23 Kasım 2018, 18:44
»»

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 1,97 2,04 -3,43 Şişe Cam 4,92 5,09 -3,34 Alarko...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gentaş 1,97 2,04 -3,43
Şişe Cam 4,92 5,09 -3,34
Alarko GMYO 47,96 49,50 -3,11
Ülker Bisküvi 14,50 14,95 -3,01
Anadolu Cam 2,79 2,86 -2,45
Bera Holding 1,63 1,67 -2,40
Odaş Elektrik 2,54 2,60 -2,31
Park Elek.Madencilik 2,62 2,68 -2,24
TAV Havalimanları 23,70 24,20 -2,07
Enka İnşaat 4,64 4,73 -1,90
Şekerbank 1,16 1,18 -1,69
MLP Sağlık 11,59 11,78 -1,61
Zorlu Enerji 1,28 1,30 -1,54
Tüpraş 122,00 123,80 -1,45
Coca Cola İçecek 27,50 27,86 -1,29
Metro Holding 0,79 0,80 -1,25
Global Yat. Holding 2,53 2,56 -1,17
Ege Endüstri 361,90 366,10 -1,15
Mavi Giyim 34,12 34,50 -1,10
Çemtaş 6,47 6,54 -1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Alarko,Cam,Borsa İstanbul
23 Kasım 2018 Cuma 18:44