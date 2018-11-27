Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,75
|1,90
|-7,89
|Aksa
|8,39
|8,75
|-4,11
|Ülker Bisküvi
|14,30
|14,91
|-4,09
| Kardemir (D)
|2,46
|2,56
|-3,91
|Ereğli Demir Çelik
|7,72
|8,03
|-3,86
| İskenderun Demir Çelik
|5,95
|6,16
|-3,41
|Koç Holding
|14,07
|14,51
|-3,03
|Garanti Bankası
|7,86
|8,08
|-2,72
|Şekerbank
|1,23
|1,26
|-2,38
|Petkim
|5,31
|5,42
|-2,03
|T. Halk Bankası
|7,13
|7,27
|-1,93
| Enka İnşaat
|4,56
|4,64
|-1,72
|Deva Holding
|3,48
|3,54
|-1,69
|Akbank
|7,46
|7,58
|-1,58
|Park Elek.Madencilik
|2,60
|2,64
|-1,52
| Tofaş Oto. Fab.
|17,75
|18,00
|-1,39
|GSD Holding
|0,72
|0,73
|-1,37
|TAV Havalimanları
|23,56
|23,88
|-1,34
| Ford Otosan
|52,65
|53,35
|-1,31
|Gersan Elektrik
|3,28
|3,32
|-1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Aksa,Borsa İstanbul