30 Kasım 2018, 19:02
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,66 2,07 -19,81 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,66 2,07 -19,81
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 1,23 -4,07
Borusan Mannesmann 8,01 8,34 -3,96
Global Yat. Holding 2,73 2,84 -3,87
Anadolu Efes 21,14 21,88 -3,38
Şekerbank 1,21 1,24 -2,42
Türk Traktör 35,88 36,68 -2,18
Alarko GMYO 48,34 49,40 -2,15
Ford Otosan 54,05 55,20 -2,08
Aselsan 26,70 27,26 -2,05
Hürriyet Gzt. 1,01 1,03 -1,94
Fenerbahçe Futbol 6,79 6,92 -1,88
Tümosan Motor ve Traktör 4,74 4,83 -1,86
Emlak Konut GMYO 1,62 1,65 -1,82
Migros Ticaret 15,66 15,92 -1,63
Turkcell 12,69 12,90 -1,63
İhlas Gayrimenkul 1,30 1,32 -1,52
Doğuş Otomotiv 4,69 4,76 -1,47
Afyon Çimento 4,88 4,95 -1,41
Alarko Holding 2,14 2,17 -1,38


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş,Borsa İstanbul,Kelebek Mobilya
30 Kasım 2018 Cuma 19:02