Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,66
|2,07
|-19,81
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|1,23
|-4,07
| Borusan Mannesmann
|8,01
|8,34
|-3,96
|Global Yat. Holding
|2,73
|2,84
|-3,87
|Anadolu Efes
|21,14
|21,88
|-3,38
|Şekerbank
|1,21
|1,24
|-2,42
|Türk Traktör
|35,88
|36,68
|-2,18
| Alarko GMYO
|48,34
|49,40
|-2,15
| Ford Otosan
|54,05
|55,20
|-2,08
|Aselsan
|26,70
|27,26
|-2,05
| Hürriyet Gzt.
|1,01
|1,03
|-1,94
| Fenerbahçe Futbol
|6,79
|6,92
|-1,88
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,74
|4,83
|-1,86
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|1,65
|-1,82
| Migros Ticaret
|15,66
|15,92
|-1,63
|Turkcell
|12,69
|12,90
|-1,63
| İhlas Gayrimenkul
|1,30
|1,32
|-1,52
| Doğuş Otomotiv
|4,69
|4,76
|-1,47
| Afyon Çimento
|4,88
|4,95
|-1,41
|Alarko Holding
|2,14
|2,17
|-1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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