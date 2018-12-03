Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,98
|4,28
|-7,01
| Tofaş Oto. Fab.
|18,23
|19,40
|-6,03
| Sasa Polyester
|9,05
|9,59
|-5,63
|Çemaş Döküm
|1,57
|1,66
|-5,42
|MLP Sağlık
|12,85
|13,50
|-4,81
|TAV Havalimanları
|22,38
|23,44
|-4,52
|Türk Hava Yolları
|16,30
|17,00
|-4,12
| Hürriyet Gzt.
|0,97
|1,01
|-3,96
|Zorlu Enerji
|1,30
|1,35
|-3,70
|Otokar
|82,30
|85,30
|-3,52
|Anel Elektrik
|1,70
|1,76
|-3,41
| Doğuş Otomotiv
|4,54
|4,69
|-3,20
|Pegasus
|24,50
|25,30
|-3,16
| İhlas Holding
|0,32
|0,33
|-3,03
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,68
|1,73
|-2,89
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|1,76
|-2,84
|Şok Marketler
|11,17
|11,49
|-2,79
| Bim Mağazalar
|82,15
|84,50
|-2,78
| Ford Otosan
|52,60
|54,05
|-2,68
|Gentaş
|1,98
|2,03
|-2,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Tofaş,İttifak Holding,Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:49