04 Aralık 2018, 18:43
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,44 2,62 -6,87 Türk Telekom 3,81 4,03 -5,46 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,44 2,62 -6,87
Türk Telekom 3,81 4,03 -5,46
Gersan Elektrik 3,35 3,52 -4,83
Yataş 4,36 4,58 -4,80
Şok Marketler 10,65 11,17 -4,66
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,19 -4,20
Vakıflar Bankası 3,88 4,03 -3,72
Gözde Girişim 2,85 2,95 -3,39
Türk Traktör 35,76 37,00 -3,35
Akbank 7,33 7,57 -3,17
Aksa Enerji 3,07 3,17 -3,15
İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13
Fenerbahçe Futbol 6,51 6,71 -2,98
Sabancı Holding 7,88 8,12 -2,96
Ereğli Demir Çelik 7,89 8,13 -2,95
Anel Elektrik 1,65 1,70 -2,94
Pegasus 23,78 24,50 -2,94
Turkcell 12,42 12,79 -2,89
Net Holding 2,08 2,14 -2,80
MLP Sağlık 12,49 12,85 -2,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türk Telekom,Borsa İstanbul,Demir Çelik
04 Aralık 2018 Salı 18:43