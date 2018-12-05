05 Aralık 2018, 18:43
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sabancı Holding 7,48 7,88 -5,08 Akbank 7,00 7,33 -4,50 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sabancı Holding 7,48 7,88 -5,08
Akbank 7,00 7,33 -4,50
İş Fin.Kir. 4,80 5,02 -4,38
Çemaş Döküm 1,59 1,66 -4,22
İttifak Holding 4,63 4,77 -2,94
Garanti Bankası 7,82 8,04 -2,74
Enka İnşaat 4,47 4,57 -2,19
Özak GMYO 2,17 2,21 -1,81
Yapı ve Kredi Bank. 1,63 1,66 -1,81
İpek Doğal Enerji 6,02 6,13 -1,79
Anadolu Cam 2,77 2,82 -1,77
T. Halk Bankası 7,05 7,16 -1,54
İş Bankası (C) 4,12 4,18 -1,44
Trakya Cam 3,01 3,05 -1,31
Metro Holding 0,77 0,78 -1,28
Ege Endüstri 369,70 373,50 -1,02
Türk Traktör 35,40 35,76 -1,01
Bera Holding 2,01 2,03 -0,99
Soda Sanayii 7,13 7,20 -0,97
Alarko Holding 2,15 2,17 -0,92


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Akbank,Sabancı Holding,Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:43