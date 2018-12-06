Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,28
|1,59
|-19,50
|Ereğli Demir Çelik
|7,80
|8,23
|-5,22
|Akbank
|6,65
|7,00
|-5,00
|İpek Doğal Enerji
|5,77
|6,02
|-4,15
|Yataş
|4,30
|4,48
|-4,02
| Koza Madencilik
|7,64
|7,94
|-3,78
|MLP Sağlık
|12,15
|12,55
|-3,19
| Ford Otosan
|51,55
|53,20
|-3,10
| Tat Gıda
|4,06
|4,18
|-2,87
|Gözde Girişim
|2,79
|2,87
|-2,79
|Özak GMYO
|2,11
|2,17
|-2,76
| Netaş Telekom.
|7,06
|7,26
|-2,75
|Çemtaş
|6,71
|6,90
|-2,75
|Turkcell
|12,25
|12,59
|-2,70
| Aksa Enerji
|2,99
|3,07
|-2,61
|Kartonsan
|359,10
|368,70
|-2,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,41
|-2,44
|Odaş Elektrik
|2,42
|2,48
|-2,42
|Net Holding
|2,02
|2,07
|-2,42
| İskenderun Demir Çelik
|6,07
|6,22
|-2,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
06 Aralık 2018 Perşembe 18:51