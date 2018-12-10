10 Aralık 2018, 18:42
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,01 4,69 -14,50 Kardemir (D) 2,28 2,42 -5,79...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,01 4,69 -14,50
Kardemir (D) 2,28 2,42 -5,79
Ereğli Demir Çelik 7,43 7,83 -5,11
Bera Holding 2,03 2,11 -3,79
Tekfen Holding 19,80 20,58 -3,79
İskenderun Demir Çelik 5,85 6,08 -3,78
Mavi Giyim 36,10 37,28 -3,17
Koza Madencilik 7,83 8,08 -3,09
Tüpraş 124,60 128,50 -3,04
Koç Holding 14,66 15,10 -2,91
Tofaş Oto. Fab. 17,09 17,60 -2,90
MLP Sağlık 11,87 12,21 -2,78
Ülker Bisküvi 15,39 15,83 -2,78
Tat Gıda 4,00 4,11 -2,68
T. Halk Bankası 7,15 7,34 -2,59
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,40 -2,50
Anadolu Efes 20,60 21,10 -2,37
İş Fin.Kir. 4,98 5,10 -2,35
Park Elek.Madencilik 2,62 2,68 -2,24
Aksa 7,93 8,11 -2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul,Demir Çelik
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:42