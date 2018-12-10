Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,01
|4,69
|-14,50
| Kardemir (D)
|2,28
|2,42
|-5,79
|Ereğli Demir Çelik
|7,43
|7,83
|-5,11
|Bera Holding
|2,03
|2,11
|-3,79
| Tekfen Holding
|19,80
|20,58
|-3,79
| İskenderun Demir Çelik
|5,85
|6,08
|-3,78
|Mavi Giyim
|36,10
|37,28
|-3,17
| Koza Madencilik
|7,83
|8,08
|-3,09
|Tüpraş
|124,60
|128,50
|-3,04
|Koç Holding
|14,66
|15,10
|-2,91
| Tofaş Oto. Fab.
|17,09
|17,60
|-2,90
|MLP Sağlık
|11,87
|12,21
|-2,78
|Ülker Bisküvi
|15,39
|15,83
|-2,78
| Tat Gıda
|4,00
|4,11
|-2,68
|T. Halk Bankası
|7,15
|7,34
|-2,59
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,40
|-2,50
|Anadolu Efes
|20,60
|21,10
|-2,37
|İş Fin.Kir.
|4,98
|5,10
|-2,35
|Park Elek.Madencilik
|2,62
|2,68
|-2,24
|Aksa
|7,93
|8,11
|-2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul,Demir Çelik
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:42