12 Aralık 2018, 18:52
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 4,62 5,25 -12,00 Türk Traktör 35,74...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 4,62 5,25 -12,00
Türk Traktör 35,74 40,10 -10,87
Gersan Elektrik 3,05 3,32 -8,13
Gözde Girişim 2,67 2,87 -6,97
İttifak Holding 3,20 3,43 -6,71
Pegasus 22,58 24,20 -6,69
Aksa Enerji 2,70 2,89 -6,57
GSD Holding 0,78 0,83 -6,02
Doğuş Otomotiv 4,20 4,46 -5,83
Halkbank 6,71 7,11 -5,63
Odaş Elektrik 2,20 2,33 -5,58
Tat Gıda 3,86 4,08 -5,39
Netaş Telekom. 6,75 7,13 -5,33
Doğan Holding 1,08 1,14 -5,26
Şekerbank 1,11 1,17 -5,13
Park Elek.Madencilik 2,42 2,55 -5,10
Alarko Holding 2,07 2,18 -5,05
Hürriyet Gzt. 0,95 1,00 -5,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 3,03 -4,95
Tümosan Motor ve Traktör 4,62 4,86 -4,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Polisan,Borsa İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:52