13 Aralık 2018, 18:54
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,95 1,18 -19,49 Gentaş 1,87 1,95 -4,10 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,95 1,18 -19,49
Gentaş 1,87 1,95 -4,10
İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23
Şok Marketler 10,94 11,25 -2,76
Coca Cola İçecek 30,00 30,80 -2,60
Ege Endüstri 360,70 369,00 -2,25
Türk Traktör 35,16 35,74 -1,62
T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37
Emlak Konut GMYO 1,53 1,55 -1,29
Anel Elektrik 1,57 1,59 -1,26
Pegasus 22,32 22,58 -1,15
Turkcell 12,53 12,64 -0,87
Ülker Bisküvi 15,68 15,81 -0,82
Karsan Otomotiv 1,27 1,28 -0,78
İhlas Gayrimenkul 1,28 1,29 -0,78
Global Yat. Holding 2,95 2,97 -0,67
Tümosan Motor ve Traktör 4,60 4,62 -0,43
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,87 2,88 -0,35
Gübre Fabrik. 2,89 2,90 -0,34
Akbank 6,42 6,44 -0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) İhlas,Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 18:54