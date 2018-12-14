14 Aralık 2018, 18:46
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 9,02 11,27 -19,96 Çemaş Döküm 0,83...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 9,02 11,27 -19,96
Çemaş Döküm 0,83 0,95 -12,63
Odaş Elektrik 2,06 2,20 -6,36
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 2,87 -5,57
Global Yat. Holding 2,80 2,95 -5,08
Kardemir (D) 2,15 2,26 -4,87
İpek Doğal Enerji 5,53 5,81 -4,82
Gersan Elektrik 2,94 3,08 -4,55
Vestel 5,50 5,75 -4,35
Koza Madencilik 7,59 7,93 -4,29
Türk Telekom 3,71 3,87 -4,13
Aselsan 23,88 24,86 -3,94
İhlas Gayrimenkul 1,23 1,28 -3,91
Aksa Enerji 2,62 2,72 -3,68
Şekerbank 1,08 1,12 -3,57
Eczacıbaşı İlaç 2,79 2,89 -3,46
Şişe Cam 5,36 5,55 -3,42
Türk Traktör 33,96 35,16 -3,41
Sasa Polyester 8,17 8,45 -3,31
Netaş Telekom. 6,55 6,77 -3,25


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Industrial and Commercial Bank of China,Borsa İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 18:46