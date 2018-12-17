17 Aralık 2018, 18:45
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 7,22 9,02 -19,96 İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 7,22 9,02 -19,96
İş Fin.Kir. 4,30 5,02 -14,34
İttifak Holding 3,06 3,45 -11,30
Odaş Elektrik 1,88 2,06 -8,74
Anadolu Efes 20,34 21,48 -5,31
Mavi Giyim 32,60 33,86 -3,72
Göltaş Çimento 37,32 38,60 -3,32
İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23
Vakıflar Bankası 3,69 3,81 -3,15
Yataş 4,06 4,18 -2,87
Aksa 7,23 7,44 -2,82
Gersan Elektrik 2,86 2,94 -2,72
Anadolu Cam 2,57 2,64 -2,65
Arçelik 15,25 15,66 -2,62
Metro Holding 0,79 0,81 -2,47
Eczacıbaşı Yatırım 7,12 7,30 -2,47
Aksa Enerji 2,56 2,62 -2,29
Alarko GMYO 45,08 46,12 -2,25
Tofaş Oto. Fab. 16,14 16,50 -2,18
Aselsan 23,36 23,88 -2,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Industrial and Commercial Bank of China,Borsa İstanbul
Kaynak: AA