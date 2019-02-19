19 Şubat 2019, 18:37
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,07 1,12 -4,46 Galatasaray Sportif...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,07 1,12 -4,46
Galatasaray Sportif 1,50 1,55 -3,23
Tüpraş 140,50 144,00 -2,43
Ülker Bisküvi 18,36 18,78 -2,24
Alarko GMYO 46,34 47,36 -2,15
Global Yat. Holding 3,65 3,73 -2,14
Mavi Giyim 39,22 40,06 -2,10
Gersan Elektrik 2,43 2,48 -2,02
Parsan 10,50 10,71 -1,96
İş GMYO 1,05 1,07 -1,87
Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,76 -1,70
Bim Mağazalar 91,40 92,95 -1,67
Albaraka Türk 1,80 1,83 -1,64
Gübre Fabrik. 3,12 3,17 -1,58
Vestel 6,37 6,47 -1,55
Türk Telekom 5,20 5,28 -1,52
Fenerbahçe Futbol 7,01 7,11 -1,41
Aksa Enerji 2,83 2,87 -1,39
Göltaş Çimento 11,16 11,31 -1,33
Metro Holding 0,77 0,78 -1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Galatasaray,İhlas,Borsa İstanbul
Kaynak: AA