20 Şubat 2019, 19:08
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,80 0,83 -3,61 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,80 0,83 -3,61
İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03
Ereğli Demir Çelik 8,80 9,05 -2,76
İndeks Bilgisayar 7,36 7,55 -2,52
Zorlu Enerji 1,41 1,44 -2,08
MLP Sağlık 12,40 12,65 -1,98
Çelebi 57,25 58,35 -1,89
Petkim 5,52 5,62 -1,78
İpek Doğal Enerji 4,80 4,88 -1,64
Tekfen Holding 22,90 23,28 -1,63
Sabancı Holding 8,97 9,11 -1,54
İş Bankası (C) 5,51 5,57 -1,08
Garanti Bankası 8,60 8,69 -1,04
Alarko GMYO 45,90 46,34 -0,95
Yataş 5,47 5,52 -0,91
Akbank 6,57 6,63 -0,90
Vakıflar Bankası 4,86 4,90 -0,82
İskenderun Demir Çelik 6,83 6,88 -0,73
Galatasaray Sportif 1,49 1,50 -0,67
Odaş Elektrik 1,85 1,86 -0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,İhlas Holding,Borsa İstanbul
Kaynak: AA