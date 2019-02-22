22 Şubat 2019, 18:57
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 87,70 92,40 -5,09 İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bim Mağazalar 87,70 92,40 -5,09
İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86
Kordsa Teknik Tekstil 10,40 10,54 -1,33
Parsan 10,55 10,69 -1,31
Çemaş Döküm 0,80 0,81 -1,23
Gözde Girişim 3,56 3,60 -1,11
Ülker Bisküvi 19,01 19,21 -1,04
Akbank 6,66 6,73 -1,04
Fenerbahçe Futbol 7,04 7,11 -0,98
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 2,08 -0,96
Tofaş Oto. Fab. 20,00 20,18 -0,89
Mavi Giyim 39,72 40,06 -0,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,20 -0,83
Vakıflar Bankası 4,91 4,95 -0,81
Anadolu Efes 20,82 20,96 -0,67
Tümosan Motor ve Traktör 4,80 4,83 -0,62
Şok Marketler 10,31 10,37 -0,58
Türk Telekom 5,20 5,23 -0,57
İş Bankası (C) 5,55 5,58 -0,54
Albaraka Türk 1,99 2,00 -0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Fenerbahçe, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA