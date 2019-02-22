Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Bim Mağazalar
|87,70
|92,40
|-5,09
| İhlas Holding
|0,34
|0,35
|-2,86
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,40
|10,54
|-1,33
|Parsan
|10,55
|10,69
|-1,31
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,81
|-1,23
|Gözde Girişim
|3,56
|3,60
|-1,11
|Ülker Bisküvi
|19,01
|19,21
|-1,04
|Akbank
|6,66
|6,73
|-1,04
| Fenerbahçe Futbol
|7,04
|7,11
|-0,98
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|2,08
|-0,96
| Tofaş Oto. Fab.
|20,00
|20,18
|-0,89
|Mavi Giyim
|39,72
|40,06
|-0,85
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|1,20
|-0,83
|Vakıflar Bankası
|4,91
|4,95
|-0,81
|Anadolu Efes
|20,82
|20,96
|-0,67
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,80
|4,83
|-0,62
|Şok Marketler
|10,31
|10,37
|-0,58
|Türk Telekom
|5,20
|5,23
|-0,57
| İş Bankası (C)
|5,55
|5,58
|-0,54
| Albaraka Türk
|1,99
|2,00
|-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Fenerbahçe, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA