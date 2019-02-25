Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Coca Cola İçecek
|34,80
|35,80
|-2,79
| Koza Altın
|49,74
|51,00
|-2,47
|Aselsan
|25,10
|25,66
|-2,18
| Galatasaray Sportif
|1,51
|1,54
|-1,95
|Global Yat. Holding
|3,72
|3,79
|-1,85
|Koza Madencilik
|5,68
|5,78
|-1,73
|Ereğli Demir Çelik
|9,09
|9,25
|-1,73
|Tüpraş
|143,80
|146,00
|-1,51
|İpek Doğal Enerji
|4,77
|4,84
|-1,45
| Alarko Holding
|2,77
|2,80
|-1,07
|Bera Holding
|1,91
|1,93
|-1,04
| Trakya Cam
|3,91
|3,95
|-1,01
| İhlas Gayrimenkul
|1,10
|1,11
|-0,90
|Türk Hava Yolları
|14,03
|14,12
|-0,64
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,87
|-0,53
| Fenerbahçe Futbol
|7,01
|7,04
|-0,43
| Kardemir (D)
|2,55
|2,56
|-0,39
|Anadolu Efes
|20,74
|20,82
|-0,38
|Pegasus
|29,68
|29,76
|-0,27
|Enerjisa Enerji
|5,58
|5,59
|-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA