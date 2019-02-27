27 Şubat 2019, 19:07
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,93 1,01 -7,92 Kartonsan 374,00...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,93 1,01 -7,92
Kartonsan 374,00 400,90 -6,71
Metro Holding 0,74 0,78 -5,13
İttifak Holding 3,61 3,80 -5,00
Pegasus 28,66 30,00 -4,47
ASELSAN 24,56 25,64 -4,21
Çelebi 60,40 62,85 -3,90
Coca Cola İçecek 32,86 34,16 -3,81
Anadolu Efes 20,32 21,10 -3,70
Mavi Giyim 41,48 43,06 -3,67
Galatasaray Sportif 1,49 1,54 -3,25
Türk Hava Yolları 14,00 14,39 -2,71
Ülker Bisküvi 19,32 19,83 -2,57
Şişe Cam 6,76 6,93 -2,45
Gentaş 1,99 2,04 -2,45
Netaş Telekom. 8,14 8,34 -2,40
TAV Havalimanları 27,14 27,80 -2,37
Parsan 10,33 10,58 -2,36
Trakya Cam 3,85 3,94 -2,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,05 3,12 -2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA