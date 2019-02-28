28 Şubat 2019, 18:46
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,01 10,50 -4,67 İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,01 10,50 -4,67
İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55
Ford Otosan 55,45 57,50 -3,57
İş GMYO 1,06 1,09 -2,75
Bim Mağazalar 85,70 88,10 -2,72
Göltaş Çimento 12,16 12,50 -2,72
Eczacıbaşı İlaç 3,07 3,15 -2,54
Good-Year 3,58 3,67 -2,45
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,25 -2,40
Kartonsan 366,20 374,00 -2,09
Emlak Konut GMYO 1,53 1,56 -1,92
Migros Ticaret 15,70 15,99 -1,81
Alarko Holding 2,83 2,88 -1,74
Kerevitaş Gıda 1,77 1,80 -1,67
İskenderun Demir Çelik 7,40 7,52 -1,60
Otokar 119,00 120,90 -1,57
Koza Altın 48,98 49,74 -1,53
Kordsa Teknik Tekstil 10,76 10,90 -1,28
Anadolu Efes 20,06 20,32 -1,28
Ereğli Demir Çelik 9,32 9,44 -1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kelebek Mobilya, İhlas Holding, Vestel, Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA