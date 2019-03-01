01 Mart 2019, 19:06
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,51 2,65 -5,28 Türk Telekom 5,20 5,43 -4,24 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,51 2,65 -5,28
Türk Telekom 5,20 5,43 -4,24
Anel Elektrik 1,87 1,95 -4,10
Ereğli Demir Çelik 9,01 9,32 -3,33
İndeks Bilgisayar 7,96 8,23 -3,28
Yapı ve Kredi Bank. 2,08 2,15 -3,26
Akbank 6,65 6,87 -3,20
Şişe Cam 6,53 6,74 -3,12
İş GMYO 1,03 1,06 -2,83
ASELSAN 23,84 24,52 -2,77
Göltaş Çimento 11,84 12,16 -2,63
Odaş Elektrik 1,87 1,92 -2,60
Zorlu Enerji 1,50 1,54 -2,60
Park Elek.Madencilik 2,66 2,73 -2,56
Vakıflar Bankası 5,03 5,16 -2,52
Turkcell 13,94 14,30 -2,52
Yataş 5,71 5,85 -2,39
Halkbank 7,48 7,65 -2,22
Netaş Telekom. 8,13 8,31 -2,17
Gentaş 1,96 2,00 -2,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Telekom, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
Kaynak: AA