04 Mart 2019, 18:42
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 5,18 5,54 -6,50 Galatasaray Sportif 1,39 1,48 -6,08 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Petkim 5,18 5,54 -6,50
Galatasaray Sportif 1,39 1,48 -6,08
MLP Sağlık 13,94 14,67 -4,98
Pegasus 28,04 29,00 -3,31
İpek Doğal Enerji 5,08 5,22 -2,68
Ford Otosan 54,45 55,95 -2,68
Anel Elektrik 1,82 1,87 -2,67
Koza Madencilik 5,99 6,15 -2,60
Koza Altın 48,68 49,94 -2,52
TAV Havalimanları 26,70 27,36 -2,41
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,66 -1,81
Kordsa Teknik Tekstil 11,09 11,28 -1,68
Gübre Fabrik. 3,20 3,24 -1,23
Bim Mağazalar 86,10 87,10 -1,15
Fenerbahçe Futbol 7,03 7,10 -0,99
Global Yat. Holding 3,67 3,70 -0,81
Arçelik 20,62 20,74 -0,58
Odaş Elektrik 1,86 1,87 -0,53
Türk Hava Yolları 13,91 13,97 -0,43
Alarko GMYO 48,50 48,70 -0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Futbol, Galatasaray, Petkim, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA