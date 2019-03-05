05 Mart 2019, 18:56
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 25,16 26,26 -4,19 İş GMYO 1,00 1,04 -3,85 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 25,16 26,26 -4,19
İş GMYO 1,00 1,04 -3,85
Enka İnşaat 4,86 5,01 -2,99
Anadolu Efes 20,12 20,70 -2,80
Bim Mağazalar 83,75 86,10 -2,73
Petkim 5,04 5,18 -2,70
Odaş Elektrik 1,81 1,86 -2,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,23 -2,44
Afyon Çimento 4,92 5,04 -2,38
Kardemir (D) 2,51 2,57 -2,33
Ereğli Demir Çelik 8,86 9,06 -2,21
Vestel 10,27 10,50 -2,19
Park Elek.Madencilik 2,69 2,75 -2,18
İttifak Holding 3,64 3,72 -2,15
Tümosan Motor ve Traktör 5,03 5,14 -2,14
Koza Altın 47,66 48,68 -2,10
Tat Gıda 4,29 4,38 -2,05
Alarko Holding 2,88 2,94 -2,04
Netaş Telekom. 8,17 8,34 -2,04
Trakya Cam 3,86 3,94 -2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA