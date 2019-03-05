Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|25,16
|26,26
|-4,19
|İş GMYO
|1,00
|1,04
|-3,85
|Enka İnşaat
|4,86
|5,01
|-2,99
|Anadolu Efes
|20,12
|20,70
|-2,80
|Bim Mağazalar
|83,75
|86,10
|-2,73
|Petkim
|5,04
|5,18
|-2,70
|Odaş Elektrik
|1,81
|1,86
|-2,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|1,23
|-2,44
|Afyon Çimento
|4,92
|5,04
|-2,38
|Kardemir (D)
|2,51
|2,57
|-2,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,86
|9,06
|-2,21
|Vestel
|10,27
|10,50
|-2,19
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,75
|-2,18
|İttifak Holding
|3,64
|3,72
|-2,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,03
|5,14
|-2,14
|Koza Altın
|47,66
|48,68
|-2,10
|Tat Gıda
|4,29
|4,38
|-2,05
|Alarko Holding
|2,88
|2,94
|-2,04
|Netaş Telekom.
|8,17
|8,34
|-2,04
|Trakya Cam
|3,86
|3,94
|-2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA