Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Karsan Otomotiv
|1,57
|1,81
|-13,26
| İhlas Gayrimenkul
|0,96
|1,09
|-11,93
| Albaraka Türk
|1,78
|1,90
|-6,32
|İhlas Holding
|0,48
|0,51
|-5,88
|Sabancı Holding
|8,71
|9,11
|-4,39
|Göltaş Çimento
|11,72
|12,20
|-3,93
| Hürriyet Gzt.
|0,98
|1,02
|-3,92
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,58
|-3,16
|Şekerbank
|1,21
|1,24
|-2,42
|Turkcell
|13,86
|14,19
|-2,33
| Ege Endüstri
|452,50
|463,00
|-2,27
|Odaş Elektrik
|1,77
|1,81
|-2,21
|Net Holding
|1,90
|1,94
|-2,06
| Kardemir (D)
|2,46
|2,51
|-1,99
|Gentaş
|1,97
|2,01
|-1,99
|İpek Doğal Enerji
|4,99
|5,09
|-1,96
| Aksa Enerji
|3,05
|3,11
|-1,93
|Mavi Giyim
|42,40
|43,22
|-1,90
|Yataş
|5,70
|5,81
|-1,89
|Petkim
|4,95
|5,04
|-1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İhlas, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA