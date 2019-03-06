06 Mart 2019, 18:42
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,57 1,81 -13,26 İhlas Gayrimenkul 0,96...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,57 1,81 -13,26
İhlas Gayrimenkul 0,96 1,09 -11,93
Albaraka Türk 1,78 1,90 -6,32
İhlas Holding 0,48 0,51 -5,88
Sabancı Holding 8,71 9,11 -4,39
Göltaş Çimento 11,72 12,20 -3,93
Hürriyet Gzt. 0,98 1,02 -3,92
Zorlu Enerji 1,53 1,58 -3,16
Şekerbank 1,21 1,24 -2,42
Turkcell 13,86 14,19 -2,33
Ege Endüstri 452,50 463,00 -2,27
Odaş Elektrik 1,77 1,81 -2,21
Net Holding 1,90 1,94 -2,06
Kardemir (D) 2,46 2,51 -1,99
Gentaş 1,97 2,01 -1,99
İpek Doğal Enerji 4,99 5,09 -1,96
Aksa Enerji 3,05 3,11 -1,93
Mavi Giyim 42,40 43,22 -1,90
Yataş 5,70 5,81 -1,89
Petkim 4,95 5,04 -1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) İhlas, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA