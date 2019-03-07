07 Mart 2019, 18:46
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,42 0,48 -12,50 Karsan Otomotiv 1,43 1,57...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,42 0,48 -12,50
Karsan Otomotiv 1,43 1,57 -8,92
Şok Marketler 9,81 10,67 -8,06
Aksa Enerji 2,81 3,05 -7,87
Vestel 9,95 10,67 -6,75
Zorlu Enerji 1,43 1,53 -6,54
İhlas Gayrimenkul 0,90 0,96 -6,25
TAV Havalimanları 24,98 26,60 -6,09
Koza Altın 44,64 47,32 -5,66
Koza Madencilik 5,67 6,01 -5,66
Odaş Elektrik 1,67 1,77 -5,65
Doğan Holding 1,20 1,27 -5,51
Kardemir (D) 2,35 2,46 -4,47
Çemtaş 5,76 6,02 -4,32
Coca Cola İçecek 35,50 37,10 -4,31
Anel Elektrik 1,82 1,90 -4,21
İndeks Bilgisayar 7,77 8,10 -4,07
ASELSAN 23,00 23,88 -3,69
Aksa 9,12 9,46 -3,59
Global Yat. Holding 3,49 3,62 -3,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) İhlas, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA