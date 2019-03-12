12 Mart 2019, 18:52
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,37 0,40 -7,50 Anel Elektrik 1,71 1,84 -7,07 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,37 0,40 -7,50
Anel Elektrik 1,71 1,84 -7,07
Albaraka Türk 1,43 1,52 -5,92
MLP Sağlık 12,60 13,10 -3,82
Net Holding 1,95 2,02 -3,47
Anadolu Efes 19,80 20,38 -2,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,19 -2,52
Ülker Bisküvi 19,73 20,20 -2,33
Gözde Girişim 3,42 3,50 -2,29
Vestel 11,31 11,57 -2,25
Şok Marketler 8,98 9,18 -2,18
Anadolu Cam 3,06 3,12 -1,92
Gübre Fabrik. 3,10 3,15 -1,59
Park Elek.Madencilik 2,51 2,55 -1,57
Galatasaray Sportif 1,34 1,36 -1,47
İndeks Bilgisayar 7,80 7,91 -1,39
İttifak Holding 3,61 3,66 -1,37
Arçelik 19,85 20,10 -1,24
İş Bankası (C) 5,96 6,03 -1,16
T.S.K.B. 0,86 0,87 -1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Albaraka Türk, Kelebek Mobilya, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA