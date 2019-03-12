Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,37
|0,40
|-7,50
|Anel Elektrik
|1,71
|1,84
|-7,07
|Albaraka Türk
|1,43
|1,52
|-5,92
|MLP Sağlık
|12,60
|13,10
|-3,82
|Net Holding
|1,95
|2,02
|-3,47
|Anadolu Efes
|19,80
|20,38
|-2,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,19
|-2,52
|Ülker Bisküvi
|19,73
|20,20
|-2,33
|Gözde Girişim
|3,42
|3,50
|-2,29
|Vestel
|11,31
|11,57
|-2,25
|Şok Marketler
|8,98
|9,18
|-2,18
|Anadolu Cam
|3,06
|3,12
|-1,92
|Gübre Fabrik.
|3,10
|3,15
|-1,59
|Park Elek.Madencilik
|2,51
|2,55
|-1,57
|Galatasaray Sportif
|1,34
|1,36
|-1,47
|İndeks Bilgisayar
|7,80
|7,91
|-1,39
|İttifak Holding
|3,61
|3,66
|-1,37
|Arçelik
|19,85
|20,10
|-1,24
|İş Bankası (C)
|5,96
|6,03
|-1,16
|T.S.K.B.
|0,86
|0,87
|-1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Albaraka Türk, Kelebek Mobilya, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA