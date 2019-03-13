Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|18,85
|19,73
|-4,46
|Metro Holding
|0,88
|0,92
|-4,35
|Tekfen Holding
|24,62
|25,66
|-4,05
|Arçelik
|19,13
|19,85
|-3,63
|Yataş
|5,36
|5,55
|-3,42
|Ford Otosan
|49,84
|51,60
|-3,41
|Pegasus
|28,04
|28,96
|-3,18
|Parsan
|10,37
|10,66
|-2,72
|Türk Hava Yolları
|12,76
|13,10
|-2,60
|Türk Traktör
|32,40
|33,24
|-2,53
|Alarko Holding
|2,81
|2,88
|-2,43
|Gözde Girişim
|3,34
|3,42
|-2,34
|ASELSAN
|22,64
|23,16
|-2,25
|İpek Doğal Enerji
|4,63
|4,73
|-2,11
|Aksa Enerji
|2,80
|2,86
|-2,10
|Zorlu Enerji
|1,41
|1,44
|-2,08
|İş GMYO
|0,97
|0,99
|-2,02
|Gersan Elektrik
|2,48
|2,53
|-1,98
|Mavi Giyim
|40,70
|41,50
|-1,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|1,16
|-1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Metro Holding, Ülker Bisküvi, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA