13 Mart 2019, 19:10
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,85 19,73 -4,46 Metro Holding 0,88 0,92 -4,35...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 18,85 19,73 -4,46
Metro Holding 0,88 0,92 -4,35
Tekfen Holding 24,62 25,66 -4,05
Arçelik 19,13 19,85 -3,63
Yataş 5,36 5,55 -3,42
Ford Otosan 49,84 51,60 -3,41
Pegasus 28,04 28,96 -3,18
Parsan 10,37 10,66 -2,72
Türk Hava Yolları 12,76 13,10 -2,60
Türk Traktör 32,40 33,24 -2,53
Alarko Holding 2,81 2,88 -2,43
Gözde Girişim 3,34 3,42 -2,34
ASELSAN 22,64 23,16 -2,25
İpek Doğal Enerji 4,63 4,73 -2,11
Aksa Enerji 2,80 2,86 -2,10
Zorlu Enerji 1,41 1,44 -2,08
İş GMYO 0,97 0,99 -2,02
Gersan Elektrik 2,48 2,53 -1,98
Mavi Giyim 40,70 41,50 -1,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,16 -1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Metro Holding, Ülker Bisküvi, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA