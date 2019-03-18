Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,80
|0,98
|-18,37
|MLP Sağlık
|13,01
|13,56
|-4,06
| İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,90
|-3,33
|Turkcell
|13,31
|13,70
|-2,85
|İhlas Holding
|0,40
|0,41
|-2,44
|Otokar
|118,70
|121,50
|-2,30
| Ege Endüstri
|474,00
|482,00
|-1,66
|Doğan Holding
|1,25
|1,27
|-1,57
|Kartonsan
|364,20
|369,90
|-1,54
|Arçelik
|19,12
|19,40
|-1,44
|Anadolu Efes
|20,34
|20,62
|-1,36
|Mavi Giyim
|41,50
|41,98
|-1,14
| Eczacıbaşı Yatırım
|8,27
|8,36
|-1,08
|Net Holding
|1,86
|1,88
|-1,06
|Koç Holding
|18,20
|18,38
|-0,98
|GSD Holding
|1,09
|1,10
|-0,91
| Ford Otosan
|50,60
|51,00
|-0,78
|Şok Marketler
|9,10
|9,17
|-0,76
|Soda Sanayii
|7,86
|7,92
|-0,76
| Enka İnşaat
|4,90
|4,93
|-0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İhlas, Metro Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA