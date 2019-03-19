19 Mart 2019, 19:04
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 2,71 3,00 -9,67 Koza Altın 45,08 46,92 -3,92 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 2,71 3,00 -9,67
Koza Altın 45,08 46,92 -3,92
İpek Doğal Enerji 4,85 5,03 -3,58
Koza Madencilik 5,94 6,16 -3,57
İş Bankası (C) 6,41 6,58 -2,58
Metro Holding 0,78 0,80 -2,50
Pegasus 30,78 31,52 -2,35
Anel Elektrik 1,71 1,75 -2,29
Galatasaray Sportif 1,33 1,36 -2,21
Tat Gıda 4,61 4,71 -2,12
Bera Holding 2,00 2,04 -1,96
Vakıflar Bankası 5,51 5,62 -1,96
Gentaş 2,04 2,08 -1,92
Akbank 6,76 6,88 -1,74
Migros Ticaret 15,41 15,63 -1,41
Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,36 -1,27
Eczacıbaşı İlaç 3,14 3,18 -1,26
Albaraka Türk 1,58 1,60 -1,25
Halkbank 7,48 7,57 -1,19
Bim Mağazalar 84,20 85,20 -1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza Altın, Aksa Enerji, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA