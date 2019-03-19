Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 2,71 3,00 -9,67 Koza Altın 45,08 46,92 -3,92 İpek Doğal Enerji 4,85 5,03 -3,58 Koza Madencilik 5,94 6,16 -3,57 İş Bankası (C) 6,41 6,58 -2,58 Metro Holding 0,78 0,80 -2,50 Pegasus 30,78 31,52 -2,35 Anel Elektrik 1,71 1,75 -2,29 Galatasaray Sportif 1,33 1,36 -2,21 Tat Gıda 4,61 4,71 -2,12 Bera Holding 2,00 2,04 -1,96 Vakıflar Bankası 5,51 5,62 -1,96 Gentaş 2,04 2,08 -1,92 Akbank 6,76 6,88 -1,74 Migros Ticaret 15,41 15,63 -1,41 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,36 -1,27 Eczacıbaşı İlaç 3,14 3,18 -1,26 Albaraka Türk 1,58 1,60 -1,25 Halkbank 7,48 7,57 -1,19 Bim Mağazalar 84,20 85,20 -1,17

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)