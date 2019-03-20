20 Mart 2019, 19:07
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 1,65 1,73 -4,62 Şekerbank 1,22 1,27 -3,94 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Emlak Konut GMYO 1,65 1,73 -4,62
Şekerbank 1,22 1,27 -3,94
Koza Altın 43,42 45,08 -3,68
Good-Year 3,52 3,64 -3,30
Bim Mağazalar 81,45 84,20 -3,27
Koza Madencilik 5,75 5,94 -3,20
Hürriyet Gzt. 0,92 0,95 -3,16
Galatasaray Sportif 1,29 1,33 -3,01
Tofaş Oto. Fab. 19,11 19,70 -2,99
Sasa Polyester 8,52 8,78 -2,96
Gentaş 1,98 2,04 -2,94
Pegasus 29,90 30,78 -2,86
Türk Traktör 33,20 34,14 -2,75
Arçelik 18,55 19,06 -2,68
Turkcell 12,97 13,32 -2,63
Sabancı Holding 8,56 8,78 -2,51
Çemtaş 5,95 6,10 -2,46
Gersan Elektrik 2,40 2,46 -2,44
İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44
Tat Gıda 4,50 4,61 -2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Good Year, Şekerbank, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA