Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|1,73
|-4,62
|Şekerbank
|1,22
|1,27
|-3,94
|Koza Altın
|43,42
|45,08
|-3,68
|Good-Year
|3,52
|3,64
|-3,30
|Bim Mağazalar
|81,45
|84,20
|-3,27
|Koza Madencilik
|5,75
|5,94
|-3,20
|Hürriyet Gzt.
|0,92
|0,95
|-3,16
|Galatasaray Sportif
|1,29
|1,33
|-3,01
|Tofaş Oto. Fab.
|19,11
|19,70
|-2,99
|Sasa Polyester
|8,52
|8,78
|-2,96
|Gentaş
|1,98
|2,04
|-2,94
|Pegasus
|29,90
|30,78
|-2,86
|Türk Traktör
|33,20
|34,14
|-2,75
|Arçelik
|18,55
|19,06
|-2,68
|Turkcell
|12,97
|13,32
|-2,63
|Sabancı Holding
|8,56
|8,78
|-2,51
|Çemtaş
|5,95
|6,10
|-2,46
|Gersan Elektrik
|2,40
|2,46
|-2,44
|İhlas Holding
|0,40
|0,41
|-2,44
|Tat Gıda
|4,50
|4,61
|-2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Good Year, Şekerbank, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA