26 Mart 2019, 19:02
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 13,12 14,50 -9,52 Albaraka Türk 1,66 1,80 -7,78 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 13,12 14,50 -9,52
Albaraka Türk 1,66 1,80 -7,78
Tofaş Oto. Fab. 17,32 18,28 -5,25
İhlas Holding 0,37 0,39 -5,13
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,07 -4,67
Şişe Cam 6,00 6,29 -4,61
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 2,13 -4,23
Arçelik 18,13 18,92 -4,18
Türk Hava Yolları 13,48 14,06 -4,13
Otokar 104,80 109,30 -4,12
Anadolu Efes 19,14 19,95 -4,06
Pegasus 27,40 28,54 -3,99
Zorlu Enerji 1,26 1,31 -3,82
Doğan Holding 1,13 1,17 -3,42
İndeks Bilgisayar 7,40 7,66 -3,39
Garanti Bankası 8,45 8,74 -3,32
Kordsa Teknik Tekstil 10,50 10,86 -3,31
Tekfen Holding 24,34 25,16 -3,26
Park Elek.Madencilik 2,39 2,47 -3,24
Sabancı Holding 7,93 8,19 -3,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Tofaş, Albaraka Türk, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA