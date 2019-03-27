27 Mart 2019, 19:11
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 6,61 7,40 -10,68 Vakıflar Bankası 4,41...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 6,61 7,40 -10,68
Vakıflar Bankası 4,41 4,87 -9,45
Garanti Bankası 7,70 8,45 -8,88
Arçelik 16,59 18,13 -8,49
Albaraka Türk 1,52 1,66 -8,43
Akbank 5,53 6,02 -8,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 1,02 -7,84
ASELSAN 20,10 21,80 -7,80
Mavi Giyim 36,16 39,14 -7,61
T.S.K.B. 0,73 0,79 -7,59
GSD Holding 0,86 0,93 -7,53
Ülker Bisküvi 16,30 17,62 -7,49
Halkbank 6,20 6,69 -7,32
Alarko GMYO 42,18 45,46 -7,22
Hürriyet Gzt. 0,79 0,85 -7,06
Koç Holding 15,96 17,16 -6,99
Sabancı Holding 7,38 7,93 -6,94
Migros Ticaret 13,39 14,38 -6,88
Kardemir (D) 2,31 2,48 -6,85
Alarko Holding 2,50 2,68 -6,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Vakıflar Bankası, Bilgisayar, İndeks, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA