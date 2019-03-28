28 Mart 2019, 18:43
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 11,78 12,46 -5,46 Anadolu Efes 17,53 18,20 -3,68 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,78 12,46 -5,46
Anadolu Efes 17,53 18,20 -3,68
TAV Havalimanları 22,80 23,50 -2,98
İhlas Holding 0,35 0,36 -2,78
Enerjisa Enerji 5,21 5,34 -2,43
Koza Altın 41,74 42,74 -2,34
Tekfen Holding 22,98 23,52 -2,30
ICBC Turkey Bank 3,60 3,67 -1,91
Tüpraş 125,50 127,85 -1,84
Alarko GMYO 41,44 42,18 -1,75
Galatasaray Sportif 1,15 1,17 -1,71
Otokar 101,70 103,20 -1,45
Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 1,38 -1,45
İpek Doğal Enerji 4,35 4,41 -1,36
Çemaş Döküm 0,73 0,74 -1,35
Anadolu Cam 2,98 3,02 -1,32
Enka İnşaat 4,67 4,73 -1,27
Global Yat. Holding 3,13 3,17 -1,26
Good-Year 3,20 3,24 -1,23
Bera Holding 1,67 1,69 -1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA