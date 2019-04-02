02 Nisan 2019, 19:01
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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,49 1,59 -6,29 Halkbank 5,93 6,17 -3,89 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,49 1,59 -6,29
Halkbank 5,93 6,17 -3,89
Kardemir (D) 2,44 2,52 -3,17
Alarko Holding 2,50 2,58 -3,10
Şişe Cam 5,65 5,83 -3,09
İhlas Gayrimenkul 0,80 0,82 -2,44
Akbank 6,00 6,14 -2,28
ASELSAN 20,72 21,18 -2,17
İş Bankası (C) 5,56 5,68 -2,11
Koza Madencilik 5,64 5,76 -2,08
Vakıflar Bankası 4,35 4,44 -2,03
Garanti Bankası 7,98 8,14 -1,97
Şekerbank 1,05 1,07 -1,87
Koza Altın 41,08 41,84 -1,82
Ereğli Demir Çelik 8,86 9,02 -1,77
Doğan Holding 1,13 1,15 -1,74
Yataş 5,00 5,08 -1,57
Galatasaray Sportif 1,26 1,28 -1,56
İpek Doğal Enerji 4,49 4,56 -1,54
Gözde Girişim 3,35 3,40 -1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza, Demir Çelik, Albaraka Türk, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA