Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|4,59
|4,86
|-5,56
|Hürriyet Gzt.
|0,63
|0,66
|-4,55
|Kerevitaş Gıda
|1,55
|1,62
|-4,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,64
|3,77
|-3,45
|Bera Holding
|1,78
|1,84
|-3,26
|Ege Endüstri
|425,00
|439,00
|-3,19
|ICBC Turkey Bank
|2,63
|2,71
|-2,95
|Galatasaray Sportif
|1,32
|1,36
|-2,94
|Koza Altın
|44,38
|45,50
|-2,46
|GSD Holding
|0,81
|0,83
|-2,41
|Soda Sanayii
|7,42
|7,60
|-2,37
|Mavi Giyim
|32,22
|32,90
|-2,07
|Yataş
|3,87
|3,95
|-2,03
|Verusa Holding
|17,60
|17,96
|-2,00
|Alarko GMYO
|41,12
|41,96
|-2,00
|Koza Madencilik
|6,70
|6,83
|-1,90
|İş Fin.Kir.
|4,85
|4,93
|-1,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,32
|1,34
|-1,49
|Özderici GMYO
|0,67
|0,68
|-1,47
|Parsan
|10,84
|11,00
|-1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Hürriyet
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Kaynak: AA