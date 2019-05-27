27.05.2019 18:43
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,15 6,50 -5,38 Koza Altın 45,20 46,80 -3,42 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,15 6,50 -5,38
Koza Altın 45,20 46,80 -3,42
Çemtaş 4,83 5,00 -3,40
Vestel 9,12 9,44 -3,39
İpek Doğal Enerji 4,47 4,62 -3,25
Zorlu Enerji 1,07 1,10 -2,73
Koza Madencilik 6,64 6,82 -2,64
İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38
Otokar 96,80 99,00 -2,22
Ereğli Demir Çelik 7,12 7,28 -2,20
Tat Gıda 4,07 4,16 -2,16
İş Bankası (C) 4,95 5,04 -1,79
Bera Holding 1,74 1,77 -1,69
Hektaş 11,16 11,35 -1,67
Alarko Holding 2,63 2,67 -1,50
Özderici GMYO 0,66 0,67 -1,49
Galatasaray Sportif 1,33 1,35 -1,48
Anadolu Cam 2,74 2,78 -1,44
Çemaş Döküm 0,69 0,70 -1,43
Coca Cola İçecek 26,58 26,96 -1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza Altın, İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA