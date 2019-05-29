29.05.2019 18:42
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,39 -7,69 İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,39 -7,69
İş Fin.Kir. 4,80 5,03 -4,57
Emlak Konut GMYO 1,08 1,12 -3,57
Anadolu Cam 2,70 2,79 -3,23
Mavi Giyim 32,90 33,84 -2,78
Çemtaş 4,70 4,83 -2,69
İpek Doğal Enerji 4,53 4,65 -2,58
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 0,96 -2,08
T. Halk Bankası 5,20 5,31 -2,07
Koza Madencilik 6,74 6,87 -1,89
Netaş Telekom. 5,71 5,82 -1,89
Doğan Holding 1,04 1,06 -1,89
Albaraka Türk 1,09 1,11 -1,80
Odaş Elektrik 1,17 1,19 -1,68
Gübre Fabrik. 2,36 2,40 -1,67
Yapı ve Kredi Bank. 1,88 1,91 -1,57
Özderici GMYO 0,66 0,67 -1,49
Çemaş Döküm 0,68 0,69 -1,45
Afyon Çimento 3,50 3,55 -1,41
Hektaş 11,34 11,50 -1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA